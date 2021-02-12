Анкара, , 17:28 — REGNUM Председатель космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым 12 февраля предупредил, что при отсутствии прогресса в области космических исследований, в будущем через 3−5 лет Турция может стать отсталым государством. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Наш девиз: тот, кто не наращивает своё присутствие в космосе, теряет позиции на земле. Это верно сказано», — заявил Йылдырым.

Йылдырым отметил, что человеческие ресурсы являются одними из самых важных факторов в космических исследованиях.

«Наша страна обладает большими ресурсами в этой области. Но мы очень отстали от передовых стран. Мы должны быстро наверстать упущенное. А у нас нет времени, мы должны действовать очень быстро. Цели, заявленные нашим президентом, являются серьезными, амбициозными и далекоидущими. Мы стремимся привлечь около 10 тысяч специалистов для проведения космических исследований», — подчеркнул он.

Йылдырым отметил, что их главная цель состоит в проведении научных исследований на Луне в 2028 году.

«Если мы представим процесс нашего освоения космоса в виде цепи, то ни одно его звено раннее в Турции не было опробовано. Наша цель — к 2023 году доставить турецкий флаг на Луну. Мы планируем отправить на Луну луноход с отечественным двигателем. Он установит наш флаг, совершив жесткую посадку на Луне», — указал Йылдырым.

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