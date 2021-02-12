Москва, , 15:04 — REGNUM Технология, позволяющая быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса, разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи. Об этом директор учреждения Александр Гинцбург сообщил 12 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

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Он пояснил, что в состав такого вакцинного препарата будут входить антигены не от одного варианта коронавируса. В нём будет от двух до пяти различных антигенных вариантов

«И такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что постоянно возникают новые варианты коронавируса, и нет гарантии, что вакцина «Спутник V» со временем сохранит такую же эффективность. На сегодняшний день этот препарат способен защитить человека.

Клинические испытания новой технологии станут возможны в конце 2021 года, а о самом препарате можно будет говорить только в 2022 году.

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