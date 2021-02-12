Москва, , 14:45 — REGNUM Вторая фаза клинических испытаний российской однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник лайт» подходит к концу в НИЦ имени Николая Гамалеи. Об этом директор центра Александр Гинцбург сообщил 12 февраля в интервью телеканалу «Россия 24».

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Он уточнил, что специалисты института успели фактически провести первую фазу испытаний, а сейчас заканчивают вторую фазу испытаний этого препарата.

Вакцина «Спутник лайт», пояснил Гинцбург, снижает вероятность тяжёлого течения заболевания, но не исключает его полностью. Стопроцентную гарантию от тяжёлых случаев, которые грозят смертельным исходом, обеспечивает полный вариант вакцины — «Спутник V».

Кроме того, действовать вакцина «Спутник лайт» будет в три-четыре раза меньше, чем двухкомпонентный препарат «Спутник V». Скорее всего, облегчённый вариант вакцины защитит от коронавируса на четыре-пять месяцев.

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