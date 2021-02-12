Пекин, , 14:01 — REGNUM Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» отправил на Землю сделанное с орбиты Марса видео, ролик 12 февраля опубликовало Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что зонд снял поверхность планеты, двигаясь от освещенной Солнцем части Марса к его тёмной стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, «Тяньвэнь-1» был запущен к Марсу ракетой-носителем «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан на южной островной провинции Хайнань 23 июля 2020 года.

Аппарат пробыл космосе 202 дня. За это время он успел осуществить четыре корректировки орбиты и маневр в глубоком космосе. Он пролетел 475 млн км и оказался на расстоянии 192 км от Земли по достижении орбиты Марса.