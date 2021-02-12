Архангельск, , 12:15 — REGNUM В лабораториях Северного (Арктического) федерального университета начинаются эксперименты по созданию алмазных пластин.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, монокристаллические алмазные пластины будут изготавливаться из синтетических монокристаллов алмаза в лабораториях САФУ с использованием метода температурного градиента.

«На этой неделе прибудут первые образцы пластин для проведения исследований и экспериментов в лабораториях вуза. Изыскательские и проектные работы на объекте начнутся уже в ближайшее время», — отметили в университете.

В перспективе в Архангельске планируют открыть производство пластин для обеспечения исследований и разработок в области квантовой сенсорики, рентгеновской оптики и других передовых направлений научно-технического развития.

Ожидается, что производство пластин станет одним из проектов созданного на базе вуза НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Партнером вуза в этом проекте станет компания «АГД Даймондс».

«Эксперты оценивают потенциальный рынок монокристаллических алмазных пластин как крайне перспективный. Доля существующего отечественного рынка монокристаллических алмазных пластин невелика и, по нашим оценкам, не превышает 2% от зарубежного рынка. Однако российский рынок сегодня обладает заметным потенциалом и динамикой развития, — это и позволяет задуматься об инвестициях в этом направлении», — отметил гендиректор компании Сергей Неручев.

Как сообщало ИА REGNUM, идея создания в Архангельске производства алмазных пластин была поддержана главой министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым.