Рязань, , 11:31 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых учёных «Национальное интеллектуальное развитие» (бренд «Иннопрактика») в сфере инноваций и АПК подписано 11 февраля. Это позволит создать дополнительные возможности для развития науки в регионе и внедрения новейших достижений в работу реального сектора экономики, сообщила ИА REGNUM пресс-служба правительства региона.

Стороны будут вести совместную работу по внедрению отечественных передовых решений в агропромышленный комплекс, сотрудничать в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«Одним из главных направлений нашего сотрудничества станет стимулирование трансфера передовых технологий в различные отрасли, на основе которых строится инновационная экономика. Рязанский агропромышленный комплекс будет в числе первых, где мы намерены активно вести такую совместную работу. Наше сотрудничество с «Иннопрактикой» позволит создать дополнительные возможности для развития науки в Рязанской области, внедрения новейших достижений в работу реального сектора экономики. А главным результатом станет, конечно, рост уровня жизни людей», — сказал в ходе церемонии подписания соглашения губернатор Николай Любимов.

«Иннопрактика» заинтересована в укреплении образовательной деятельности и биологизации сельского хозяйства. Планируется, что совместно с РГАТУ имени П. А. Костычева будут созданы агроклассы, центры компетенций. В 2021 году в Рязанской области запланирован второй этап промышленных испытаний российских биопрепаратов для сельского хозяйства.

«Сельское хозяйство Рязанской области показывает активный рост, а правительство заинтересовано во внедрении современных решений в этой области, основанных, в том числе, на использовании биометода. Биологизация — это магистральное направление мирового агропроизводства, которое позволяет получать здоровую продукцию щадящими для окружающей среды способами, и Рязанская область высоко оценивает её перспективы», — отметил директор дирекции развития агро‑ и биотехнологий «Иннопрактики» Владимир Авдеенко.

Учредитель фонда «Иннопрактикиа» — МГУ имени М. В. Ломоносова.