Салехард, , 09:26 — REGNUM На Ямале учёные изучают историю жизни мамонта Тадибе, найденные летом прошлого года. Об этом сообщает газета «Красный Север».

Напомним, Константин Тадибе на озере Печеваловато в районе Сеяхи Ямальского района обнаружил останки мамонта. До наших дней сохранились 80% скелета животного, фрагменты сухожилий, мышц, кожи, шерсти и копролиты. По предварительным оценкам, молодой мамонт погиб 30 тысяч лет назад.

Мамонт Талибе будет исследоваться в лабораториях Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.Учёные намереваются выяснить, чем питался мамонт, при каких среднегодовых температурах жил, по какой причине погиб.