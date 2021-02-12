Тегеран, , 09:01 — REGNUM 11 февраля министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что Исламская Республика в ближайшее время превратится в крупный центр производства вакцин от COVID-19 в регионе и один из основных экспортеров вакцин. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По приказу президента страны Хасана Рухани в Иране началась вакцинация против COVID-19 с помощью вакцины российского производства «Спутник V». Сын министра здравоохранения Саида Намаки был первым иранцем, получившим вакцину.

Ранее Намаки заявил, что Иран выбрал и импортировал одну из наименее вредных и менее опасных вакцин после оценки наиболее надежных доступных вакцин.

«Иран решил импортировать российскую вакцину от COVID-19, так как она уже прошла третью фазу испытаний на людях, в то время как некоторые страны региона этого не достигли», — сказал министр.

«Иран также закупил около 16,8 миллионов вакцин у COVAX для вакцинации 84 миллионов человек», — отметил он, однако подчеркнул, что Тегерану необходимо импортировать больше вакцин.

Иран принял поставку первой партии вакцин «Спутник-V» из России 4 февраля.