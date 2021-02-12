Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Американское космическое агентство NASA анонсировало новую дату запуска исследовательской миссии по изучению шестого спутника Юпитера, на котором может обитать внеземная жизнь. Об этом 11 февраля пишет BBC.

NASA отправит свой космический корабль на Европу — шестой спутник Юпитера, под ледяной коркой которого покоится целый океан. Запуск пройдет в рамках проекта Europa Clipper, предназначенного для изучения шестого спутника Юпитера на предмет его способности к поддержанию жизни.

Запуск космического аппарата запланирован на октябрь 2024 года, а прибытие на апрель 2030 года.

Напомним, что ученые давно рассматривали Европу как одно из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни в Солнечной системе.