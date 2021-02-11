Иерусалим, , 19:32 — REGNUM Израильская компания создала первый в мире «безубойный стейк», сообщает Jerusalem Post 11 февраля.

Для производства мяса бескровным образом использовалась смесь технологии 3D-печати и настоящих коровьих клеток. В компании уверяют, что результат неотличим от стейка природного происхождения. В этом процессе компании помогали преподаватели знаменитого в стране Техниона — Израильского технологического института.

Феномен «биопечати» берет живые клетки и воспроизводит их, чтобы имитировать естественный организм или продукт. Технология пользуется спросом. В прошлом году в Тель-Авиве открылся первый в мире ресторан мяса, выращенного в лабораторных условиях.