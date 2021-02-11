Оксфорд, Великобритания, , 19:13 — REGNUM Исследователи Оксфордского университета выяснили, что распространенное лекарство от астмы может значительно сократить госпитализацию, симптомы и время восстановления среди COVID-19, если принимать его в течение недели после появления симптомов. Об этом сообщает Reuters 10 февраля.

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28-дневное исследование 146 пациентов показало, что ингаляционный стероид будесонид снижает риск неотложной помощи, посещения отделения неотложной помощи или госпитализации на 90% по сравнению с обычным лечением. Пациенты, получавшие будесонид в домашних условиях, также имели более быстрое разрешение лихорадки и меньшее количество стойких симптомов.

В отчете, опубликованном на medRxiv в преддверии экспертной оценки, исследователи заявили, что провели исследование, потому что заметили, что пациенты с хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма, которым часто назначают ингаляционные стероиды, такие как будесонид, не нуждаются в госпитализации по поводу COVID-19 так часто, как ожидалось.

«Меня радует, что это относительно безопасное, широко доступное и хорошо изученное лекарство может повлиять на давление, которое мы испытываем во время пандемии», — сказала руководитель исследования Мона Бафадель.