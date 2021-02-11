Салехард, , 15:30 — REGNUM Ямальцев приглашают к участию в научном проекте Тюменского государственного медицинского университета «Свет Арктики» по внедрению антропоцентрического освещения в домах и на рабочих местах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Проект рассчитан на пять лет. Учёные будут проводить мониторинг физиологических параметров добровольцев с учётом цикла их сна и бодрствования, производительности и показателей их здоровья. Показатели будут количественно измерены с помощью умных браслетов с датчиками, биохимических анализов крови и генетических тестов.

В исследовании могут принять участие жители Ямала от 12 до 65 лет, не имеющие хронических заболеваний.

Каждый житель Ямала ощущает на себе недостаток солнечного света зимой и переизбыток летом. Система умного освещения, разработанная тюменскими учёными, будет нивелировать негативные последствия светового дисбаланса, отмечают исследователи.