Стокгольм, , 13:23 — REGNUM Появление мутировавших вариантов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вызывают все большее беспокойство, поскольку их контагиозность до конца не изучена. Однако, похоже, что разработанные вакцины от COVID-19 успешно справляются с новыми штаммами. Об этом в своей авторской статье написала научный корреспондент телеканала SVT Тереза Бергстедт.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Эпидемиологическая ситуация в Швеции в течение последних нескольких недель оставалась благоприятной. Однако сейчас сокращение темпом распространения коронавируса по стране замедлилось, отметила Бергстедт.

По словам вирусолога Али Миразими, с которым удалось пообщаться журналистке, снижение темпов распространения инфекции могут быть связаны с появляющимся популяционным иммунитетом к COVID-19 у населения, проходящей кампании по иммунизации жителей Швеции и соблюдением карантинных ограничений.

Как подчеркнула Бергстедт, продолжающаяся вакцинация от COVID-19 в стране сможет изменить эпидемиологическую обстановку в лучшую сторону.

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