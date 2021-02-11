Кемерово, , 12:57 — REGNUM На базе научно-образовательного центра «Кузбасс» начал работу Центр поддержки технологий и инноваций Роспатента. Он открылся в рамках проекта Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Уточняется, что сотрудники Центра будут консультировать обратившихся по вопросам патентоспособности и юридической действительности прав на объекты интеллектуальной собственности, а также помогут получить доступ к патентным и научно-техническим базам данных, расскажут о российских и международных ресурсах.

Отметим, что 1 февраля в Кемеровской области стартовали Дни наук. Они завершатся 26 февраля.