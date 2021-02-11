Москва, , 10:39 — REGNUM Российские учёные разработали несколько прототипов вакцин в виде кисломолочного продукта против стрептококковой и пневмококковой инфекций, а также против гриппа. Об этом сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии ИЭМ член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Суворов.

«На эти разработки уже получены патенты, и на моделях животных показано, что это рабочие кандидаты, очень хорошо защищают, — цитирует его ТАСС. — Также на этой платформе сделали противовирусные вакцины — два прототипа против гриппа».

Он также добавил, что ИЭМ совместно с Московским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии в скором времени будут работать над созданием аналогичной вакцины против менингококков, которые вызывают менингит.

Как сообщало ИА REGNUM, антибиотики гораздо эффективнее противостоят микробам в присутствии дефензинов — защитных противомикробных белков человека. Одним из авторов исследования выступил научный сотрудник Ставропольского государственного медицинского университета Альберт Болатчиев. Он и его коллеги выяснили, что даже очень устойчивая к разным антибиотикам бактерия погибнет при воздействии антимикробных пептидов.

Читайте также: Противомикробные белки человека оказались эффективны против инфекций