Москва, , 09:51 — REGNUM Всплески COVID-19 ещё будут. Об этом главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил в своём телеграм-канале. Также он поделился информацией о том, что ещё (кроме иммунитета и прививки) помогает бороться с COVID-19:

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«При очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов остаётся уповать на наличие иммунитета. Своего, личного — «Здесь нет одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты!». И дать нам этот иммунитет могут только ЗОЖ и вакцинация.

Я всегда говорил: «иммунитет в аптеке не купишь!». И тем не менее в условиях эпидемии отмахиваться от того, что может помочь — не разумно. Именно поэтому в последних рекомендациях Министерства здравохранения РФ по-прежнему фигурируют препараты с недоказанной эффективностью. Цитирую: «Для некоторых препаратов данные не позволяют сделать сегодня вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо, если потенциальная польза для пациента превысит возможные риски».

Вот и на базе нашей больницы уже много месяцев ведутся клинические испытания Интерферона гамма как в инъекциях для борьбы с тяжелыми вирусными пневмониями, так и в виде капель в нос для предотвращения и лечения респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и COVID-19.

Интерферон гамма — часть нашего естественного, врожденного иммунитета (что отличает его от других интерферонов). Давно применяется во всем мире для лечения грануломатозных заболеваний, тяжёлого сепсиса. Теперь определяем его место в лечении вирусных пневмоний и COVID-19.

По нашим опубликованным уже данным больные с COVID-19 при применении интерферона гамма в инъекциях (ампулы) выписываются из больницы раньше и болеют менее тяжело — например ни один такой пациент не попал в реанимацию.

Исследование Интерферона гамма в каплях в нос для предотвращения и лечения респираторных вирусных инфекций включает группу пациентов в 600 человек. Предварительные данные говорят об эффективности такого подхода. Несомненный плюс — отсутствие побочных явлений.

Другой несомненный плюс — потенциальная защита не только от COVID-19, но и других коронавирусов, гриппа и проч ОРЗ. Конечно основным средством борьбы являются вакцины (от COVID-19, от гриппа), но как вспомогательное средство применение Интерферона гамма вполне оправдано».

Как уже сообщало ИА REGNUM, доктор Мясников также заявил, что коронавирусная инфекция в мире понемногу снижается, но это лишь временное отступление.

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