Пекин, , 03:03 — REGNUM Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» успешно добрался до орбиты Марса спустя семь месяцев полета к красной планете, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Двигатель 3000N зонда был запущен в 19:52 по Пекину 10 февраля для осуществления торможения аппарата, сообщили в Национальной космической администрации Китая.

Спустя 15 минут космический аппарат, состоящий из орбитального модуля и марсохода замедлил движения и был захвачен гравитацией Марса, выйдя таким образом на эллиптическую орбиту вокруг красной планеты.

Ближайшая дистанция до поверхности планеты в рамках данной орбиты составит примерно 400 км. «Тяньвэнь-1» потребуется примерно 10 земных суток на то, чтобы осуществить один оборот вокруг планеты.

После выхода на орбиту Марса, полезная нагрузка, находящаяся в аппарате, а именно камеры и различные анализаторы приступят к своей работе для осуществления исследований планеты.

«Тяньвэнь-1» был запущен к Марсу ракетой-носителем «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан на южной островной провинции Хайнань 23 июля 2020 года. Аппарат пробыл космосе 202 дня. За это время он успел осуществить четыре корректировки орбиты и маневр в глубоком космосе. Он пролетел 475 млн км и оказался на расстоянии 192 км от Земли по достижении орбиты Марса.