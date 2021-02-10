Пекин, , 17:20 — REGNUM «Тяньвэнь-1» — китайская межпланетная станция — достигла орбиты Марса, передаёт 10 февраля Центральное телевидение Китая.

Сейчас «Тяньвэнь-1» проводит корректировку траектории движения, находясь на высоте 400 км над поверхностью Марса. В конце весны — начале лета планируется мягкая посадка в южной части равнины Утопия.

Напомним, «Тяньвэнь-1» доставит на четвёртую планету Солнечной системы марсоход, который будет исследовать на Марсе грунт и ионосферу.

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