Москва, , 15:06 — REGNUM Результаты первой и второй фаз клинических испытаний антикоронавирусной вакцины «ЭпиВакКорона» направлены в иностранные научные журналы. Об этом в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили 10 февраля журналистам.

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Полученные итоги направил редакциям рецензируемых журналов разработчик препарата — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ближайшее время журналы опубликуют эти сведения.

В русскоязычных научных изданиях публикаций до этого момента не будет. Они нецелесообразны из-за «эксклюзивности и значимости для широкого круга потенциально заинтересованных лиц». Большую часть вопросов научного сообщества снимут, как ожидается, статьи в зарубежных изданиях, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский медицинский журнал The Lancet написал о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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