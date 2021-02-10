Москва, , 14:52 — REGNUM Восемь наукоградов Подмосковье получат в 2021 году финансирование в размере почти 330 млн рублей. Об этом 10 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Из этой суммы 158 млн рублей будут направлены из средств регионального бюджета. Еще около 138 млн технополисы получат из федеральных источников, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Собственные затраты муниципалитетов на поддержку научно-технического потенциала составят более 32 миллионов рублей», — сказала министр.

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