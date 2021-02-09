Нижний Новгород, , 18:42 — REGNUM В Нижегородской области наладили производство экзоскелетов E-Helper, предназначенных для реабилитации пациентов, которые полностью утратили способность ходить, пишут региональные СМИ.

Компания-разработчик «Реабилитационные технологии» планирует уже в ближайшее время получить регистрационное удостоверение и выпустить первую партию из 11 роботизированных экзоскелетов, способных выдержать пациентов весом до 110 килограмм.

По словам директора производственного комплекса Александра Емельянова, новые экзоскелеты позволят пациентам не только вставать, садиться и ходить, но также без посторонней помощи подниматься и спускаться по лестницам.

«Мы учли опыт иностранных коллег, которые стремятся к более удобному использованию экзоскелета. Кроме того, наша разработка в несколько раз дешевле имеющихся аналогов, а также она износоустойчивая. Соответственно, учреждениям, которые будут эксплуатировать наше изделие, не потребуется на это дополнительных затрат», — подчеркнул он.