Кострома, 9 февраля 2021, 17:21 — REGNUM Костромские онкологи вместе с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара провели уникальную операцию на головном мозге обезьяны, сообщает Первый канал.
Операция проходила в научно-исследовательском институте медицинской приматологии Российской академии медицинских наук в Сочи. В эксперименте участвовал главный врач Костромского онкологического диспансера Владимир Унгурян, его заместитель по анестезиологии и реанимации Юлия Побединцева, а также врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Филимонов.
Суть медицинского эксперимента заключалась в том, чтобы отключить мозг обезьяны от системы кровоснабжения и направить на опухоль в мозге колоссальную дозу химического препарата. В случае, если бы мозг животного не отключили от кровоснабжения, подобная доза радиации уничтожила бы его организм.
По информации врачей, прооперированный примат вида гамадрил в настоящее время чувствует себя удовлетворительно. Медики планируют навестить пациента в научно-исследовательском институте медицинской приматологии позднее, чтобы отследить его состояние. Выводы, сделанные после операции, лягут в основу новых научных изысканий и помогут в лечении злокачественных опухолей мозга людей.
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