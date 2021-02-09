Тюмень, , 12:40 — REGNUM Тюменский государственный медицинский университет выиграл грант в 119 тысяч евро для реализации программы «Erasmus +» на разработку и внедрение дисциплины по пациентоориентированной коммуникации для студентов лечебного факультета. Об этом сообщает пресс-служба ТГМУ.

«На обучающей сессии «Erasmus+» в Москве мы объединились с Северо-Западным государственным медицинским университетом имени Мечникова и подали заявку. В заявке представлено девять университетов из шести стран: Греции, Финляндии, Великобритания, Казахстана, Узбекистана и России. Для всего консорциума выделено 951 234 евро», — отметил руководитель Центра международного образования Тюменского ГМУ Алексей Ефанов.

Коммуникация с пациентом — важная дисциплина, считают в вузе. Ведь слово порой лечит не меньше, чем лекарства.