Лилль, Франция, , 11:24 — REGNUM Представители французского Университета Лилль объявили о создании специального устройства, позволяющего выявлять коронавирус с помощью смартфона. Об этом сообщила главный разработчик, профессор университета Сабин Сзюнеритс в интервью France Info.

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Устройство Cordial имеет форму USB-накопителя с тестовой полоской, на которую следует положить несколько капель мазка из носа, и вставляется в разъем смартфона.

«В течение десяти минут вы узнаете результат: болеете вы COVID-19 или нет. Мазок из вашего носа должен собрать специалист. Прямо сейчас мы работаем над усовершенствованием устройства, чтобы оно могло делать тест по слюне», — заявила Сзюнеритс.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 317 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,341 млн.

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