Новосибирск, , 11:06 — REGNUM Три исследовательницы из новосибирского Академгородка стали лауреатами премии президента России. Премию получили исследовательницы из Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», кандидаты биологических наук Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина.

«Присудить премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год и присвоить почётное звание лауреата премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых: Долговой Евгении Владимировне, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», Поттер Екатерине Анатольевне, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику того же учреждения, Проскуриной Анастасии Сергеевне, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику того же учреждения, — за формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков», — говорится в тексте Указа.

Напомним, что накануне, 8 февраля, на заседании Совета по науке и образованию представитель научного сообщества в Новосибирске Анастасия Проскурина рассказала президенту России Владимиру Путину, что за полный рабочий день получает 32 тыс. рублей в месяц с учётом надбавки, хотя после майских указов её зарплата должна была составлять 80 тыс. рублей. Глава государства поручил разобраться в ситуации.

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