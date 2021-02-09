Омск, , 10:39 — REGNUM Учёные Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали технологию создания ёмкостей для ГСМ на основе полимерного композиционного материала. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в правительстве Омской области.

Разработка омских учёных позволит отказаться от складирования и перейти к утилизации пустых ёмкостей после эксплуатации, уточнили в облправительстве. Тару можно будет использовать в качестве дополнительного энергетического ресурса.

Одна часть научной группы занимается исследованием сжигания конструкции, другая — изготовлением образцов композиционного материала на базе политетрофторэтилена. Третья группа учёных занята технологическим процессом изготовления изделий из полимерного композиционного материала, исследованием их физико-механических свойств.

Разрабатываемые омскими учёными полимерные композиционные материалы устойчивы к низким температурам (до минус 60 °С) и нагрузкам.

Сейчас основными ёмкостями на территориях Арктики и Антарктики являются 200-литровые стальные бочки. Их легко доставить по назначению, но обратно их мало кто вывозит. Бочки складируются, нанося вред экологии.

В дальнейшем учёные планируют создать полимерный композиционный материал, который сможет использоваться во всех климатических поясах.

«Мы планируем изготовить тару, которую можно будет использовать в качестве дополнительного энергетического ресурса, то есть её можно будет сжигать в стандартных либо модифицированных печах, и на выходе получать мелкодисперсную пыль, которая существенно снизит экологическую нагрузку», — рассказал директор НОРЦ «Политест» Григорий Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, томские учёные разрабатывают антенную решётку для бесконтактного досмотра.

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