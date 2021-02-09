Москва, , 07:23 — REGNUM Боль в желудке, желтуха и снижение веса являются самыми распространенными симптомами рака поджелудочной железы. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников 8 февраля в эфире телеканала «Россия 1»

По его словам, наибольшее подозрение должна вызывать потеря массы тела, особенно у пожилых людей. Телеведущий отметил, что к косвенным признакам указанного заболевания можно отнести появление тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей, метастаз в пупке и сахарный диабет.

Врач предупредил, что рак поджелудочной железы может быть вызван генами, курением, избыточным весом, малоподвижным образом жизни, пародонтитом и неправильным питанием.

Мясников добавил, что в последнем случае речь идет о чрезмерном употреблении мяса, колбас и продовольственных продуктов с трансжирами. При этом также вредит организму и недостаток в рационе овощей и фруктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 год Александр Мясников заявил, что симптомами онкзаболевания могут быть темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью, а также зуд, черный акантоз и сухость кожи.

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