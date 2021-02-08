Иерусалим, , 17:30 — REGNUM Крупнейшая израильская испытательная лаборатория нашла доказательства того, что вакцина Pfizer-BioNTech значительно снижает риск передачу коронавируса, передает Times of Isarel 8 февраля.

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Лаборатория обнародовала результаты исследования, согласно которым положительные результаты тестов пациентов в возрасте 60 лет и старше имели до 60 процентов меньшую вирусную нагрузку на тестовый мазок, чем в возрастной группе 40−59 лет, начиная с середины января, когда большая часть населения Израиля в возрасте 60 лет и старше уже была вакцинирована по крайней мере одной дозой. Это означает, что привитый человек, даже если у него есть вирус в организме, с меньшей вероятностью передаст его дальше. То есть вакцина уменьшает передачу инфекции, говорит профессор Янив Эрлих, глава лаборатории MyHeritage. Она «снижает вирусную нагрузку в носу и горле, которые являются основным каналом передачи вируса».

Результаты были опубликованы лабораторией MyHeritage, которая обрабатывает более 10 000 тестов на коронавирус в день. В исследовании принимали участие несколько известных в стране ученых, включая ведущего статистика по COVID-19 Эрана Сигала из Института науки Вейцмана.