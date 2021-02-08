Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Ученые из США пришли к выводу, что разновидность коронавируса, которая впервые была выявлена на территории Великобритании и является, по данным медиков, более заразной, появилась в Соединенных Штатах еще в ноябре 2020 года и смогла распространиться в 30 штатах. Выводы исследователей, занимавшихся изучением геномов четырех сотен образцов SARS-CoV-2, обнародованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

«Мы выяснили, что сразу несколько штаммов коронавируса, обладающих мутацией N501Y, были завезены на территорию США в ноябре 2020 года и последующие месяцы», — говорится в материале ученых.

Также указывается, что, как считают исследователи, в январе текущего года данные штаммы коронавируса стали локально распространяться на территории как минимум 30 американских штатов.

Кроме того, уточняется, что, изучив данные, собранные в Калифорнии и ряде других южных регионов страны специалистами геномной компании Helix, группа молекулярных биологов под руководством Кристиана Андерсена, профессора Исследовательского института Скриппса в Ла-Хойе (США) выяснила, что «британский» коронавирус появился в США еще осенью прошлого года.

Ученые установили, что мутации, которые присутствуют в геноме «британских» разновидностей коронавируса, часто вызывают сбои в работе части РНК-теста, отвечающей за распознавание S-белка коронавируса, ключевой части его оболочки, которая отвечает за проникновение в заражаемые клетки.

Данная особенность позволила исследователям отслеживать распространение этих видов SARS-CoV-2 и давать оценку их доли во всех случаях заражения, не занимаясь полной расшифровкой геномов всех образцов вируса, собранных на территории тех штатов, в которых велись наблюдения.

В результате, группа молекулярных биологов установила, что «британские» штаммы SARS-CoV-2 появились сразу в нескольких штатах в конце осени и начале зимы (Калифорния, Флорида, Джорджия и Техас) и стали быстро распространяться примерно в 30 штатах.

Эти данные были перепроверены с помощью расшифровки геномов двух сотен образцов коронавируса, которые были собраны с ноября 2020 по январь 2021 года в Калифорнии и Флориде.

В результате этого анализа первоначальные выводы ученых подтвердились и также выяснилось, что «британские» штаммы коронавируса могут доминировать на территории этих штатов и вообще в США в марте — апреле этого года. Последнее обстоятельство, по мнению ученых, может привести к новой вспышке COVID-19 в стране весной в случае, если власти не сумеют к этому подготовиться.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено в общей сложности свыше 27 млн носителей коронавируса.