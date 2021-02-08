Москва, , 12:07 — REGNUM Помощник президента России Андрей Фурсенко объявил лауреатов премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год.

Так, премией «за формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросс-линкирующих цитостатиков» отмечены сотрудники Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН» Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина.

Награды за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий, а также объяснение их функционального значения удостоен Кирилл Антонец и Антон Нижников («Всероссийский научно-исследовательскоий институт сельскохозяйственной микробиологии»).

Одна из премий присуждена завлабораторией Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук Евгению Хайдукову за разработку передовых технологий на платформе антистоксовых нанокристаллов.

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Будучи облученными электромагнитными волнами низкой энергии, после ряда электронных переходов в атомах неокристаллы переиспускают фотоны более высокой энергии, а спектр такого излучения можно настраивать.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная премия, учреждённая в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

Отметим, сегодня, 8 февраля, в честь Дня российской науки, президент РФ Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи проводит совещание Совета по науке и образованию.

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