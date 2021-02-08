Обнинск, Калужская область, , 10:55 — REGNUM В Калужской области исследованиями и разработками заняты около одиннадцати тысяч человек, заявил губернатор Владислав Шапша на торжественном мероприятии в Обнинске, посвященном Дню российской науки и открытию в области Года науки и технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор напомнил об успехах, которых добились в 2020 году специалисты Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского, Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России, Научно-исследовательского физико-химического института им. Л. Я. Карпова, предприятий «Технология», «Турбокон», научно-производственного объединения «Тайфун» и других научных и производственных организаций области. Молодые ученые из Калуги, Обнинска и Жукова стали президентскими стипендиатами. В Калуге и Обнинске успешно функционируют детские технопарки «Кванториум», строится уникальный современный кампус Калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Открывая год науки и технологий, Владислав Шапша напомнил, что в Калужской области 2021 год отмечен знаковыми событиями — 12 апреля исполнится 60-лет первому полету человека в космос. 14 мая будет отмечаться 200-летие русского математика и механика, уроженца калужской земли П. Л. Чебышева. 21 мая — 100-летие выдающегося ученого и общественного деятеля А. Д. Сахарова. В 2021 году пройдёт ещё два знаковых события: 65-летие города Обнинска, первого наукограда России, и 75-летие Государственного научного центра — ФЭИ им. А.И. Лейпунского. В вузах и научных организациях области планируется провести более 30 научных и научно-практических конференций. В сентябре пройдут 56-е Научные чтения памяти Константина Циолковского.

По информации Калугастата, в 2019 году в области научные исследования и разработки выполняли 44 организации. Из числа специалистов, занятых научными исследованиями и разработками, 145 человек имели ученую степень доктора наук и 559 человек — кандидата наук. Затраты на исследования и разработки в 2019 году составили 8,4 млрд рублей (в 2018 году — 7,6 млрд рублей). Из них доля внутренних затрат (на выполнение исследований и разработок собственными силами организаций) составила 88,3%.

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