Москва, , 10:23 — REGNUM Исследователи с помощью так называемой фабрики по синтезу сверхтяжёлых элементов намерены пополнить таблицу Менделеева новыми элементами. Как сообщил директор Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ), академик Российской академии наук Григорий Трубников, начать подготовительные работы по обнаружению новых сверхтяжёлых элементов таблицы Менделеева учёные ОИЯИ планируют уже в 2021 году.

Илья Репин. Дмитрий Иванович Менделеев

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Академик напомнил, что в Дубне в последние десятилетия в таблице Менделеева были открыты десять новых элементов.

«В декабре 2020 года мы включили установку уже в крейсерском режиме на программу синтеза новых элементов, — уточнил в беседе с ТАСС Трубников. — Наша цель — конечно, новые элементы следующего, восьмого периода таблицы Менделеева».

Он добавил, что учёные намерены в 2021 году закончить «все работы для этого амбициозного эксперимента, опробовать новый тип бомбардирующих ядер и новую мишень».

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«Ожидаем получить экспериментальные результаты, которые станут однозначным указанием на возможность получения новых элементов», — заявил директор института.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году четыре элемента таблицы Менделеева, открытые в период с 2003 по 2009 год, получили официальные наименования и символы. Так, в частности, 115-му и 118-му элементам были присвоены «российские» наименования московий (Mc) и оганессон (Оg).