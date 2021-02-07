Омск, , 16:02 — REGNUM Сотрудники научно-исследовательской лаборатории биохимии Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) разработали неинвазивную методику ранней диагностики онкологических заболеваний, позволяющую выявлять десять наиболее распространённых видов рака. Об этом сообщает отдел информационной политики ОмГПУ.

Разработка новой технологии ранней диагностики рака ведётся в лаборатории биохимии ОмГПУ с 2010 года. Новый метод основан на анализе слюны. Он является простым в использовании и не требует инвазивного вмешательства.

Один из авторов новой методики кандидат химических наук Людмила Бельская рассказала, что разработки учёных ОмГПУ помогут выйти на качественно новый уровень борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Надеемся, что в будущем наши методы будут внедрены в клиническую практику вместе с уже существующими методами диагностики. Ранняя диагностика способствует наиболее раннему и, соответственно, более эффективному лечению, которое позволит победить недуг», — подчеркнула Бельская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года сотрудники Томского политехнического университета представили новый радиофармпрепарат для сверхточной диагностики рака желудка.

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