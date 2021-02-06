Лондон, , 18:49 — REGNUM Ряд симптомов COVID-19, при которых к врачу незамедлительно необходимо обращаться пациентам, известны медицинским специалистам. Об этом главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех сообщил журналистам Daily Express.

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По его словам, обратиться к медицинским работникам нужно тем, кто испытывает трудности с передвижением, проблемы с дыханием или речью, а также жалуется на боль в груди.

При этом он добавил, что самоизолироваться и сдать тест нужно тем, у кого поднялась высокая температура, появился кашель, а также повышенная утомляемость и потеря обоняния.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки во всём мире коронавирус был выявлен у 355 041 человека.

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