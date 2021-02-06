Ухань, Китай, , 05:31 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие китайский Ухань для исследования происхождения коронавируса, получили полный доступ ко всем интересующим объектам. Об этом 6 февраля сообщил журналистам член научной комиссии Питер Дашак.

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Он отметил, что китайские власти позволили группе ВОЗ посетить все места и поговорить с любыми сотрудниками, если в этом будет необходимость. Дашак признал, что такой уровень открытости удивил его.

«Каждое место, которое мы просили увидеть, всех, с кем мы хотели встретиться, нас туда пустили <…> Это, в действительности, хорошо», — сказал учёный.

Дашак сообщил также, что экспертная группа завершила полевую работу, и следующие несколько дней будет анализировать полученную информацию. Предварительные выводы учёные обнародуют 10 февраля, перед отъездом из Китая.

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