Массачусетс , , 08:59 — REGNUM В США изобрели адъювант AMP-CpG, который поможет бороться с коронавирусом, сообщает 5 февраля портал bioRxiv.

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Адъювант AMP-CpG был разработан американскими учеными из научного центра ElicioTherapeutics, находящегося в Кембридже, штат Массачусетс. При соединении с вакциной от COVID-19 адъювант усиливает иммунный ответ в организме человека. Тем самым данное вещество значительно повышает эффективность вакцины.

Ученые провели ряд экспериментов на мышах, в ходе которых было выявлено, что используя новый адъювант можно понизить дозировку вакцины от коронавируса в десять раз. При этом эффект препарата сохранится.

Одним из преимуществ изобретенного адъюванта является то, что он позволяет доставить вещества вакцины сразу в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Когда вакцину вводят в вену, вещество долго кружится в кровотоке в поиске нужных иммунных клеток.