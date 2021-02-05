Москва, , 16:50 — REGNUM «Год науки и технологий должны почувствовать все», — уверен глава РАН. В преддверии Дня российской науки (отмечается 8 февраля) прошла пресс-конференция руководителей Академии наук (5 февраля 2021).

«Все страны поняли в год ковида, что без науки никуда», — заявил в преддверии праздника президент РАН Александр Сергеев.

Он поздравил всех с Годом науки, поскольку так совпало, что 2021 год для Академии наук — юбилейный: 300 лет с момента основания Академии наук Петром Великим. И важно учесть, принимая во внимание этот факт, что нынешний День науки — особенный, сообщил академик Сергеев.

«Мы празднуем День российской науки в год науки и технологий, — подчеркнул он, напомнив, что эта инициатива принадлежит Владимиру Путину, — важно большее внимание уделять тому, как знания приводят к новым технологиям».

Фокусировка внимания в прошедшем году была на медицине, что связано с коронавирусом, отметил вице-президент РАН Владимир Чехонин. Академией была организована работа Совета наук о жизни, где много внимания уделялось именно проблеме пандемии.

«Академия наук свое внимание сфокусировала на трех направлениях — диагностике этого заболевания, параллельно разрабатывались вопросы терапии и, конечно, профилактика в виде создания площадок для производства вакцин. Россия сыграла колоссальную роль, с честью пройдя путь создания вакцины, которая была зарегистрирована первой в мире. На всех этапах была дана соответствующая высокая оценка труда наших ученых», — заметил вице-президент. По его словам, сегодня в России существует три вида вакцин. И уже около миллиона россиян провакцинировано.

Кроме того, РАН намерена выступить с рядом инициатив, направленных на решение тех задач, которые ставит президент страны, пандемия и сама жизнь. Речь идет, в частности, о проведении совместного форума ученых и бизнеса, чтобы обсудить проблемы, которые связаны со слабым инвестированием бизнеса в науку. Есть и другие интересные предложения, сообщил академик Сергеев, в том числе для школьников — учредить конкурс научных работ школьников. В целом важно большее внимание уделять сотрудничеству науки и бизнеса.

«Мы хотим создать новый информационный портал — виртуальную библиотеку, когда можно посетить и научные учреждения, и лаборатории, и высокотехнологичные предприятия. И на виртуальных экскурсиях можно будет войти в соответствующие разделы. Это будет такое дерево, постоянно обновляющаяся реальность», — отметил Сергеев.

Особое внимание, конечно, уделяется сегодня борьбе с ковидом. «Ситуация мобилизационная во всех странах», — заявил глава РАН.

«Сейчас идет активная вакцинация на западе. Это надо приветствовать, но я понимаю опасения граждан, которые спрашивают, что вы, ученые, посоветуете, — заметил Сергеев. — У нас ситуация более определенная, потому что все три типа вакцин начинают использоваться и действуют на более опробованных принципах, чем на Западе».

Из сообщений представителей РАН стало ясно, что вакцины в России продолжают создаваться. В том числе в виде добавок к пище. Другими словами, скоро достаточно будет выпить спецкефир и получить прививку от COVID-19.