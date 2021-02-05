Новосибирск, , 12:09 — REGNUM Новосибирские учёные показалиBIM-модель Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Как отметил губернатор Андрей Травников, представлен не просто рендер. По его словам, показанный ролик — полноценная информационная модель, проект, с которым могут работать строители.

Объём помещений основного здания — 323 тысячи метров кубических, запас пространства позволяет суммарно разместить до 30 станций исследования, а по переходам между зданиями можно будет передвигаться на электросамокатах.

Отмечается, что наличие в регионе такого объекта как СКИФ позволит выполнять открытия международного уровня, возможно, и таких, за которые учёные получат Нобелевскую премию.