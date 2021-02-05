Москва, , 11:03 — REGNUM Межведомственная комиссия по отбору космонавтов предложила ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» четырех человек. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба государственной корпорации.

«Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций в рамках открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации приняла решение рекомендовать ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса четырех человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что кандидатами на должность космонавтов стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян, которые в ближайшее время начнут изучать курс общекосмической подготовки, рассчитанный на два года.

Кроме того, как это следует из данных инфографики на сайте Роскосмоса, в общей сложности на общекосмическую подготовку на протяжении двух лет отводится 4085 часов. Сюда входят 466 часов — на основы космонавтики, 499 часов — на изучение конструкций, бортовых систем и оборудования, 88 часов — на работу в невесомости, 335 часов — на гуманитарную подготовку, 317 часов — на научно-прикладные исследования, 335 часов — на парашютную подготовку, 166 часов — на внекорабельную деятельность и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал, что в настоящее время государственная корпорация ведет обсуждение со своими коллегами из Китая возможных научных задач исследования Луны и прорабатывает вопросы технической реализации проекта.