Уфа, , 11:01 — REGNUM Разрабатывать перспективные двигатели для беспилотников и самолетов начали специалисты конструкторского бюро в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что это работа является совместным проектом ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарского университета.

Отмечается, что в конструкторском бюро работают ученые, студенты и аспиранты университета, перед которыми поставлена задача по разработке унифицированного газогенератора, на основе которого можно будут создавать перспективные двигатели. Кроме этого, планируется разработать малоразмерные газотурбинные и поршневые авиадвигатели, которые можно будет использовать на беспилотниках, легких самолетах и других летательных аппаратах.

По словам заместителя научного руководителя конструкторского бюро двигателестроения СНИУ Григория Попова, ученые уже смогли подобрать параметры основных узлов, а также провели термодинамические расчеты «сердца» (так называют газогенератор сами конструкторы).

По словам научного руководителя конструкторского бюро двигателестроения СНИУ Александра Ермакова, в настоящее время ученые создают цифровой двойник двигателя, и такими технологиями ни один двигатель пока не проектировался.

Сообщается, что эскизный проект газогенератора планируется завершить уже в текущем году, а в 2022 году планируется закончить технический проект, который является фактически готовой конструкцией (ее можно будет создать в металле).

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