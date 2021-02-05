Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Повторное заболевание коронавирусной инфекцией возможно в случае ослабления иммунитета, а также пробуждения в организме не до конца побежденного вируса. Об этом 4 февраля сообщает издание BMJ Case Reports.

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Журнал ссылается на результаты исследования специалистов Медицинской школы Йельского университета. Учение изучили и описали случай пациента, который вновь заболел COVID-19 через четыре месяца после выздоровления.

После первого излечения тесты, сданные им на наличие коронавируса в организме, показали отрицательный результат. Исследователи выдвинули гипотезу о том, что пациент мог заразиться SARS-CoV-2 два раза. Однако они не исключили и присутствие в организме одного и того же вируса.

Вместе с тем специалисты установили, что в случае повторения COVID-19 заболевание обычно протекает в более легкой форме из-за приоритетного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков назвал категорию лиц, которые защищены от повторного заражения коронавирусом.

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