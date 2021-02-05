Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Беременные с диагностированным заболеванием СOVID-19 сталкиваются с большим риском умереть от инфаркта миокарда, чем здоровые женщины в положении. К таким выводам пришли американские учёные и медики, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.

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Исследование охватило более 400 тыс. случаев госпитализации для родов за восемь месяцев 2020 года. Заболевание СOVID-19 было диагностировано у 1,6%.

Дальнейший анализ показал, что абсолютное большинство из инфицированных женщин (98,9%) были выписаны из домой после родов, оставшаяся часть нуждалась в медицинском лечении, девять женщин (0,1%) умерли в больнице.

И хотя такую долю исследователи назвали «очень маленькой», им удалось узнать, что инфаркт миокарда у беременных с коронавирусной инфекцией случается в 25 раз чаще, чем у здоровых беременных.

Ранее в Минздраве России отмечали, что заболеваемость COVID-19 среди беременных значительно выше, чем в целом по популяции.

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