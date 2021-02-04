Париж, , 17:09 — REGNUM Во Франции вступила в силу новая государственная программа борьбы с онкозаболеваниями, которая за ближайшие пять лет получит 1,74 млрд евро финансирования. Об этом 4 февраля сообщает Le Monde.

Новая стратегия, объявленная Эммануэлем Макроном, рассчитана на десять лет (2021−2030) и имеет задачу предотвращать и выявлять на ранней стадии онкозаболевания, которые во Франции приводят к 157 000 смертей в год. Затраты на новую программу на 20% больше, чем суммарные траты на три предыдущие программы для борьбы с раком. Около половины из 1,74 млрд евро будет потрачено на исследования.

У новой стратегии три цели: снизить на количество онкозаболеваний в год на 60 000 случаев; провести ежегодно миллион дополнительных скринингов к 2025 году; уменьшение доли пациентов, страдающих от рецидива через пять лет после постановки диагноза, с двух третей до одной трети.

Одним из основных способов достижения этих целей должна стать профилактика. Для этого необходимо выявить психосоциальные механизмы, которые будут работать, особенно среди молодежи. По словам Макрона, «главный приоритет» — война с курением. «Я хочу, чтобы поколение, которому будет 20 лет в 2030 году, стало первым поколением без табака в новейшей истории», — заявил президент.

Также планируется тестировать больше человек, чтобы предупредить возможные заболевания. Ежегодно во Франции 9 миллионов человек участвуют в одной из трех существующих программ скрининга (груди, толстой кишки и шейки матки). Цель состоит в том, чтобы довести это число до 14 миллионов к 2025 году.

В общей сложности около 3,8 миллиона человек живут с раком во Франции, из которых в год умирают 157 000. По прогнозам, четыре онкозаболевания из десяти возможно предотвратить, если население страны будет придерживаться организованных программ скрининга, сбалансировано питаться и регулярно заниматься физической активностью.