Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Американским и китайским биологам удалось найти объяснение высокой скорости распространения «британского» штамма коронавируса. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале препринтов bioRxiv, этой способностью SARS-CoV-2 обязан мутации N501Y.

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По словам учёных, именно она позволяет вирусу в десять раз лучше соединяться с рецепторами на поверхности клеток.

«Британские штаммы коронавируса обладают точечной мутацией N501Y, меняющей структуру белка RBD, который отвечает за присоединение вируса к рецепторам ACE2 на поверхности клеток», — пояснили исследователи.

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Оказалось, что это небольшое изменение примерно в десять раз улучшило способность вируса связываться с этими белками человеческих клеток.

Однако это не единственное изменение, обнаруженное учёными. Другие выявленные изменения могут значительно снизить эффективность действия моноклональных антител на частицы британского коронавируса, пишет ТАСС. Это говорит о том, что существующие вакцины от SARS-CoV-2 защищают организм человека от заражения, хотя и делают это не так эффективно, как при борьбе с предыдущими версиями коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса передаётся быстрее, чем его известная до этого разновидность. По его словам, на десять жителей Соединённого Королевства, заразившихся новым штаммом вируса, приходится 15 человек, которым от них передалась инфекция. То есть это на четыре человека больше, чем фиксировалось ранее. Таким образом рост составил от 1,1 до 1,5.