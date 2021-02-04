Любляна, , 06:50 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Национальным институтом химии Словении, может быть использования для создания спрея для носа, дающего схожий результат. Об этом 3 февраля сообщает Словенское агентство печати.

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По словам представителя учреждения Романа Ерала, препарат подобного рода может быть востребован лицами, которые опасаются прививок. Он также отметил, что такая работа является подготовкой к потенциальным пандемиям, которые будут охватывать мир в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева объявил о разработке вакцину от COVID-19, которая применяется закапыванием или распылением в нос.

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