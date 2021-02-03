Нижний Новгород, , 18:41 — REGNUM Сотрудники Приволжского исследовательского медицинского университета разработали приложение для мобильных телефонов, которое позволяет диагностировать кожные онкологические заболевания. Об этом сообщил пресс-секретарь ПИМУ Алексей Никонов.

По его словам, спустя три года после начала этого проекта ученым удалось создать программное обеспечение, которое при помощи нейросети определяет по фотографии родинки возможное наличие у пользователя приложения рака кожи или меланомы.

Никонов отметил, что в России только треть случаев меланомы удается выявить на первой стадии заболевания. В большинстве же случаев болезнь оказывается запущенной из-за несвоевременной диагностики.

Представитель университета призвал граждан тщательнее следить за здоровьем кожи и регулярно проверять родинки на предмет их возможного перерождения в онкологическое новообразование.