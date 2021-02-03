Мадрид, , 15:02 — REGNUM Согласно предварительным данным исследователей из медицинского комплекса Mount Sinai (Нью-Йорк, США), изучивших со своими французскими коллегами наличие антител в организмах 109 человек, людям, перенесшим COVID-19, нужна только одна доза вакцины. Для данной категории населения ревакцинация, утверждают ученые, не требуется. Об этом сообщило издание El Mundo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Исследовали сосредоточили свое внимание на изучении уровня антител 109 человек, из которых 68 никогда не болели COVID-19, а 41 ранее давала положительный результат на наличие заболевания. Антитела тех, кто ранее заразился коронавирусом, были в 10−20 раз выше, чем у людей, которые никогда им не болели.

Однако через две недели после введения первой дозы вакцины у ранее зараженных испытуемых, уровень антител был в 10 раз выше, чем у неинфицированных людей, получивших две дозы вакцины.

Исследователи полагают, что людям, которые уже перенесли COVID-19, может потребоваться только одна доза РНК-вакцины. Подходящим препаратом может стать вакцина, разработанная Pfizer/BioNTech или Moderna.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании за сутки от COVID-19 скончались 724 человека

Читайте развитие сюжета: Свободное посещение школ призвали ввести в Гранаде из-за пандемии