Канберра, , 11:17 — REGNUM Активная социализация помогает бороться с вредными привычками, тогда как социальная изоляция, напротив, усиливает тягу к тому, что вредно для здоровья. К такому выводу пришли учёные австралийского Университета штата Новый Южный Уэльс, сообщает 3 февраля пресс-служба вуза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Авторы исследования заключили, что социальная изоляция может заметно повлиять не только на психическое состояние, но и на физическое здоровье, к примеру, вызывать тревожность и компульсивное переедание.

Эксперименты на крысах показали, что в условиях изоляции крысы, привыкшие к никотину, гораздо чаще пытались искать источник никотина. Они вели себя так даже после периода воздержания. Когда крысу возвращали в клетку к другим животным, она теряла интерес к поискам.

Такие же опыты провели на крысах, которые ранее пристрастились к сахару.

Активное взаимодействие в социуме помогает побороть вредные привычки, приобретенные в период карантина, полагают психологи. Человека отвлекает от лишней еды и сигарет общение с друзьями, оно же положительно влияет на психику.

Ранее, считают авторы исследования, социальной вовлеченности не придавали такого большого значения. Они намерены изучить этот вопрос более подробно.