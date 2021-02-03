Пекин, 3 февраля 2021, 10:17 — REGNUM Китайским палеонтологам удалось приоткрыть тайну эволюции слуховых органов млекопитающих. Результаты исследования сотрудников Института палеонтологии Юньнаньского университета были опубликованы в международном журнале Nature.
Структуру строение внутреннего уха млекопитающих учёные смогли определить, изучая найденный в провинции Хэбэй окаменелости харамиид, сообщает «Синьхуа». Эти древние животные обитали на Земле около 160 млн лет назад.
Как пояснил профессор Института палеонтологии Би Шундун, у рептилий и ранних млекопитающих кости среднего уха и кости нижней челюсти образовывали челюстной сустав с двойной функцией — жевания и звукового восприятия. При этом у доисторического травоядного млекопитающего, внешне похожего на белку, слуховой аппарат состоял из трёх косточек, был обособлен от нижней челюсти и отвечал только за слух.
Как добавил Би Шундун, это обеспечивало животному более тонкий слух и позволяло быстрее реагировать на появление хищников.