Пекин, , 08:18 — REGNUM Китайские палеонтологи обнаружили среднее ухо у млекопитающих возрастом около 160 млн лет, что проливает новый свет на эволюцию слуховой системы млекопитающих, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Исследование, которое было недавно опубликовано в журнале Nature, посвящено харамиидам — маленьким травоядным млекопитающим, похожим на белок времен среднего Юрского периода.

У современных млекопитающих среднее ухо состоит их трех слуховых костей, которые называются косточками, которые отделяются от челюстного сустава и отвечают только за слух, утверждает автор статьи преподаватель Юньнаньского университета Би Шундун.

Однако, у ранних млекопитающих и рептилий две из этих слуховых косточек образовали часть челюстного сустава и служили как для слуха, так и для жевания.

Окаменелые кости среднего уха, описанные в исследовании, отделены от челюстного сустава, что означает, что они утратили двойственную функцию, добавил Би. Эволюция среднего уха до его современной формы обеспечила млекопитающим лучший слух, помогая им спасаться от хищников.